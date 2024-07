Radisson Pinheiros prestigia cena gastronômica da região

- PUBLICIDADE -



O Radisson Pinheiros tem sido grande apoiador das ações culturais e da cena gastronômica de Pinheiros, região de São Paulo conhecida pelo charme e diversas atrações. É por isso que o hotel apoiou a realização da festa de três anos de vida do Kotori, restaurante localizado na rua Cônego Eugênio Leite, cerca de 10 minutos a pé do Radisson Pinheiros.

O empreendimento hospedou os renomados chefs Aniello Cassese, Gerônimo Athuel, Bruno Katz, Elia Schramm, Nathalie Passos, Caio Soter, Fabricio Lemos, Lisiane Arouca, Claudia Krauspenhar, Manoella Buffara, Marcelo Schambeck, Alysson Muller, Mayara Cardozo da Silva, Bárbara Verzola e Leo Paixão, que visitaram a região para participar do evento do Kotori, no dia 24 de junho.

Reunindo 30 dos principais chefs, oriundos de 14 Estados brasileiros, a festa contou com criações exclusivas dos chefs, que prepararam tapas e trocaram experiências ao mesmo tempo que homenagearam a casa. Ao lado do anfitrião Thiago Bañares, chef e diretor criativo do grupo Tan Tan, Luana Sabino e Eduardo Ortiz, do mexicano Metzi, por exemplo, fizeram um aguachile com pescado, chilli crunch, picles de nabo e tanajura. Já Caio Yokota e Victor Valadão, do taiwanês Aiô, serviram rolinhos fritos de porco e lula com maionese picante e molho cítrico criado em parceria com Oscar Bosch, dos espanhóis Tanit, Nit e Cala del Tanit.

O Kotori abriu suas portas em 2021, dedicando-se à culinária quente do Japão. Para o restaurante, Bañares combinou bases clássicas e ingredientes locais para elaborar receitas como a abobrinha grelhada com molho de amendoim, tahine, gengibre e chili crunch, bem como o suculento Cogumelo Eryngui tostado com caldo de galeto tostado, tucupi e mostarda em grãos.

“Apoiar as ações promovidas pelos estabelecimentos fortalece os laços e colabora para a região de Pinheiros ser ainda mais conhecida e visitada, tanto por seu potencial turístico como gastronômico. No hotel temos o Restaurante Origens, que também se destaca com seu rico menu, com pratos que combinam valorizam técnica e ingredientes brasileiros”, revela Felipe Gonçalves, gerente geral do Radisson Pinheiros.

Serviço

Radisson Pinheiros – Restaurante Origens

Rua Cristiano Viana, 318, São Paulo

Telefone: +55 11 5043 3658 / [email protected]

www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-sao-paulo-pinheiros