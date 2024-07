SP lança ‘Fábrica de Games’ para formar jovens no desenvolvimento de jogos

- PUBLICIDADE -



Com uma proposta inovadora, focada nos jovens que têm interesse em seguir a carreira de desenvolvimento de jogos, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas lança o Fábrica de Games. Cada uma das 15 unidades das Fábricas de Cultura irá oferecer uma turma no curso de qualificação em games, com duração de dois semestres. Para se inscrever, basta ter entre 14 e 21 anos e possuir conhecimento prévio em algum segmento da área de tecnologia ou áreas relacionadas, além do interesse no universo dos games. Ao todo, serão 225 vagas e as inscrições começam a partir de julho. O início das aulas está previsto para agosto deste ano.

“O mercado de games tem crescido muito em todo o mundo e queremos trazer essa oportunidade de formação em diversas linguagens criativas para os nossos jovens das Fábricas de Cultura”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, durante lançamento do programa, que aconteceu no escritório do Google, na capital paulista.

O programa é gerenciado pelas Organizações Sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional e, em paralelo ao curso de especialização em games, haverá trilhas de curta duração em especificidades técnicas envolvidas no desenvolvimento de jogos. Desta forma, será possível complementar e aprofundar os conteúdos ao garantir uma melhor formação para os jovens. O curso irá abordar desde os conceitos básicos de design de games até a criação de áudio e trilha sonora.

As aulas acontecerão de forma presencial e cada módulo será composto por um ateliê de criação e duas trilhas de curta duração, totalizando uma carga horária de 294 horas. O ateliê de criação contará com conteúdos técnicos e teóricos de games, com possibilidade de masterclass com profissionais convidados. Já as trilhas de curta duração serão destinadas aos aprofundamentos da linguagem de games, sendo ministradas por profissionais contratados e parcerias com instituições que atuam no segmento.

Lançamento em visita no Google

O projeto Fábrica de Games foi lançado durante a visita de 70 alunos das Fábricas de Cultura à sede do Google, na capital paulista. O foco da visita foi proporcionar oportunidades únicas aos alunos, que participaram de palestras e tiveram a oportunidade de interagir com desenvolvedores de jogos e criadores de conteúdo audiovisual.

Dentre os nomes conhecidos do mercado de games que participaram desse encontro estão o CEO da LOUD, Bruno Bittencourt, conhecido como PlayHard, que contou aos estudantes a trajetória desta que é uma das maiores organizações de esportes eletrônicos e conteúdo do país.

Além disso, representantes do Google Play, YouTube e de empresas locais beneficiadas pelas iniciativas de apoio aos desenvolvedores também compartilharam vivências com os alunos. Este evento representa não apenas uma colaboração estratégica entre o setor público e privado, mas também destaca o compromisso compartilhado com a inclusão, diversidade e crescimento da indústria de jogos em São Paulo.

