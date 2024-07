Você na Prefeitura recebe demandas dos moradores do Jardim Acácio

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos realizou neste sábado (29) a 19ª edição do Você na Prefeitura na EPG Jean Piaget, na região do Jardim Acácio. A iniciativa visa a descentralizar o atendimento de demandas e incentivar a participação popular no desenvolvimento da cidade. Na ocasião os munícipes puderam apresentar suas sugestões e questionamentos às pastas municipais.

O evento contou também com diversos serviços gratuitos, como a feira de adoção de pets, vacinação contra a influenza, manicure, corte de cabelo, agendamento de consultas e exames, serviços da van do CadÚnico para a atualização e o acesso a programas sociais, além da van do Procon, que recebeu denúncias e abriu reclamações.

O prefeito Guti visitou os estandes de serviços montados para atender a população e enfatizou a importância da participação da população. “Fazemos esse mutirão para atender os munícipes que muitas vezes não têm tempo de ir até as secretarias, e com esse espaço podemos acolher essas demandas e ouvir a população. Precisamos dessa união para construir uma cidade melhor”.

A Agência Municipal de Empregos de Guarulhos (Ameg) também esteve presente no evento para encaminhar currículos, emitir a carteira de trabalho digital e divulgar cursos de qualificação profissional.

Já a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apresentou variados serviços das especializadas, como a Inspetoria de Trânsito, a Inspetoria Ambiental, a Romu, a Guard e a Patrulha Maria da Penha, que distribuiu panfletos e orientou as pessoas sobre o programa de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.