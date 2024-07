‘Workation’: o que você deve saber sobre a tendência adotada por empresas no Brasil que une o trabalho a viagens de passeio

- PUBLICIDADE -



Essa vantagem beneficia os profissionais a atuarem de forma remota por um determinado período de tempo em qualquer lugar, tendo a oportunidade de se adaptar a jornada de trabalho no fuso horário do país que visita.

A prática não tem regras e não constará na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A empresa tem o direito de estabelecer o tempo de teletrabalho que achar necessário. No Brasil, esse período costuma ser de 30 a 90 dias.

Qual é a diferença entre Workation e Home office?

O intuito dessa prática é permitir que os profissionais exerçam as atividades profissionais em qualquer local do mundo, com o período de tempo determinado pela empresa, fazendo com que o funcionário tenha ambas experiências durante a viagem, momentos de lazer e a adaptação ao fuso horário da jornada de trabalho no país de destino. Algumas empresas optam por emendar o período de Workation” com as férias ou feriados.

Curiosidades sobre o Workation:

Nessa modalidade, a empresa não tem a obrigatoriedade de pagar os custos da viagem, apenas devem fornecer os equipamentos necessários para o trabalho remoto.

A remuneração é paga em R$, caso o contrato de trabalho tenha sido firmado no Brasil.

Vantagens:

Além de firmar colaboradores nas empresas, ela também atrai novos talentos pois junta a união do trabalho remoto às viagens de lazer.

Atenção aos riscos:

Apesar de ser um benefício atrativo para muitos trabalhadores, as empresas que pretendem adotar essa prática precisam estar atentas a alguns pontos como a estrutura e cultura. É necessário um preparo de liderança, pois a empresa assume o risco de lidar com alguns imprevistos na entrega dos serviços. Algumas formas de preparo para adaptação da empresa a esse formato são: estabelecer regras e treinar os funcionários.

É importante que o trabalhador continue sendo produtivo mesmo que remotamente, demonstrando maturidade para realizar uma boa autogestão de tempo e serviço.