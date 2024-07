Celebrações da Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso acontecem de 16 de julho a 25 de agosto

Entre os dias 16 de julho e 25 de agosto Guarulhos sedia as celebrações da 283ª Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso. A programação reúne o aniversário de 74 anos da Paróquia Santuário Nossa Senhora do Bonsucesso, shows, peregrinações, carreatas, novenas e missas.

O evento é tradicional na cidade de Guarulhos e reúne centenas de fiéis todos os anos na praça Nossa Senhora do Bonsucesso. Além das celebrações, também haverá barracas de comida e restaurantes no local.

A programação destaca o aniversário da paróquia no dia 16 de julho, a Festa da Carpição em 4 de agosto e também o último final de semana do mês, nos dias 24 e 25 de agosto, com extensa lista de celebrações.

Veja a programação completa Instagram da paróquia: instagram.com/santuario_bonsucesso.

Confira os eventos

16/7, às 19h30 – Aniversário de 74 anos da paróquia com missa e descida do mastro

27/7, às 18h – Shows sertanejos com a bênção do mastro

4/8 – Festa da Carpição | Missas

8h – Bênção da terra e plantio do mastro

10h30 – Peregrinação dos coroinhas e cerimoniários

14h30 – Peregrinação da Pastoral Familiar

18h – Peregrinação paroquial

11/8, às 10h – Carreata

De 15 a 23/8, às 19h30 (dia 18/8, às 18h) – Novena da padroeira

Dia 18/8, às 11h – Missa e motorromaria

24/8, às 9h – Peregrinação diocesana da Legião de Maria, apostolado da oração e mães que oram pelos seus filhos

11h – Peregrinação da catequese

15h – Peregrinação diocesana do Terço dos Homens

19h – Peregrinação da Forania Bonsucesso

25/8 – Dia de Nossa Senhora do Bonsucesso | Missas

8h – Missa solene

10h30 – Missa solene

14h – Peregrinação diocesana da RCC e em seguida procissão

18h – Missa de encerramento