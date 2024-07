GRU Airport comemora seus 12 anos na gestão do Aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto de Guarulhos já recebeu mais de 390 milhões de passageiros desde o comando da gestão pela concessionária GRU Airport, assumida em 2012.

Pelos dados da administração, cerca de 15 milhões de pessoas passaram pelo Aeroporto Internacional de São Paulo como um ponto de conexão no decorrer desses últimos 12 meses. São grandes números a contar. Por dia, o local recebe mais de 100 mil passageiros, totalizando por mês um total de 3,4 milhões de pessoas.

O Aeroporto conta com mais de 100 destinos diretos, o que demonstra a importância da conectividade do Brasil com o mundo a fora, tornando-o também o maior terminal logístico do país, atuando anualmente com mais de 650 mil toneladas de carga.

Ao longo desses 12 anos de gestão pela concessionária, podemos relembrar algumas obras que já foram entregues como o terminal 3, melhorias na área interna, sala de embarque remoto e o embarque doméstico que está centralizado no terminal 2.

Atualmente, alguns investimentos estão sendo destinados a manutenção de melhorias nas áreas de circulação de passageiros. Uma delas é a modernização no sistema de som, ampliação das vias para embarque e desembarque dos carros de aplicativos e serviço gratuito de transfer com veículo elétrico que irá facilitar o deslocamento dos clientes durante a conexão entre os terminais 2 e 3. O Aeroporto já conta também com mais de 300 opções de comércios desde serviços a experiências gastronômicas, destacando as ofertas de farmácias, lojas de roupas e perfumarias.

Uma mudança importante que também deve ser ressaltada são as salas VIP, que cresceram ao longo dos anos, o serviço que oferece atendimento único e especial para dar tranquilidade ao passageiro, para que sua experiência seja única antes mesmo de chegar no destino final.

A concessionária ressalta que ao longo dos próximos anos, o intuito é oferecer aos viajantes uma experiência exclusiva oferecida pelo GRU Airport com praticidade e modernização.