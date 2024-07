Indiano que ganhou na loteria declara que não gostaria de ter recebido o prêmio

- PUBLICIDADE -



Recentemente a história de Anoop Babu chamou a atenção do mundo. Acontece que apesar de ter ganho um prêmio de R$250 milhões de rúpias (No Brasil equivale a R$16 milhões) na loteria do governo local, ele pegou todos de surpresa ao revelar que preferia não ter tido a sorte da faturar a bolada.

“Eu gostaria de não ter ganhado. O terceiro prêmio teria sido melhor”, afirmou o homem à BBC, surpreendendo todos e dizendo que preferia não ter ganhado. Babu trabalhava como motorista e vivia afogado em dividas, seu maior sonho era comprar uma casa, iniciar um empreendimento e contribuir com a caridade. A muitos anos ele comprava bilhetes de loteria sem ganhar nada, mas finalmente alcançou a sorte grande.

Acontece que logo depois que seu sonho se realizou, o indiano declarou que um novo pesadelo teve início. Logo após pegar o prêmio da loteria, familiares e desconhecidos foram até sua residência pedir parte do dinheiro.

“Fiquei na casa de um parente, mas, de alguma forma, as pessoas também me encontraram lá. Depois, voltei para minha casa porque meu filho não estava bem. Não consegui levar meu filho ao hospital porque as pessoas vinham e pediam ajuda. Todos pedem dinheiro”, desabafou Babu ao The Times.

“Dezenas de pessoas se reúnem todos os dias em frente à minha casa, esperando para pedir dinheiro, enquanto outros me seguem pela rua”, completou o indiano, que viu a sua vida mudar completamente a partir de setembro do ano passado.