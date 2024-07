Prefeitura de Guarulhos anuncia a restauração da Casa da Candinha

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos irá restaurar a Casa da Candinha, patrimônio cultural da cidade. As obras no espaço acontecerão com as verbas recebidas por meio da Política Nacional Aldir Blanc, que também serão destinadas à digitalização e à disponibilização do acervo do Arquivo Histórico, a formações culturais e à preservação patrimonial. Ao todo a cidade recebeu R$ 7.828.900,46.

Remanescente do período escravagista, a Casa da Candinha, como é conhecida, está localizada no Jardim Bananal, região do Lavras, e é a única que possui senzala, além do santuário próprio. É atualmente um dos poucos exemplares da arquitetura colonial oitocentistas na Região Metropolitana de São Paulo.

O local foi objeto de tombamento por meio do decreto municipal 21.143/2000. Em 2004 a Casa da Candinha foi declarada área de utilidade pública pelo município e em 2008 o local foi transformado em unidade de conservação ambiental pela lei municipal 6.475, criando assim o Parque Natural Municipal da Cultura Negra Sítio da Candinha.

Política Nacional Aldir Blanc

Para receber os recursos da Política Nacional Aldir Blanc a Secretaria de Cultura de Guarulhos manifestou o interesse por meio do cadastro do Plano Anual de Aplicação de Recursos, construído em conjunto com a sociedade civil e o Conselho Municipal de Política Cultural.

Dentre as ações do plano estão o fomento cultural por meio de editais, obras, reformas e a aquisição de bens culturais, além de atividades de formação cultural.