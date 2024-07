Cães policiais da GCM ajudaram a encontrar 26 kg de drogas desde 2023

- PUBLICIDADE -



O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu 26 quilos de drogas desde 2023 com a ajuda do faro canino treinado para a busca por entorpecentes de seus 14 cães policiais. A maconha foi o material ilícito mais encontrado pelos animais, que soma quase 16 kg impedidos de serem vendidas pelo tráfico, seguida pelos 10,1 kg de cocaína.

O balanço positivo se soma à chegada de cinco novos agentes para o efetivo do Canil, que agora conta com 29 agentes para treinar os cães e patrulhar junto a eles na busca por pessoas desaparecidas, cadáveres e drogas, na imobilização de criminosos e no controle de aglomerações e tumultos.

A ampliação dos trabalhos será apoiada pelo investimento em novas viaturas, que deverão compor as rondas diárias até novembro, e também na construção da nova base do Canil na Vila Tijuco, em um complexo que abrigará também um centro de logística. Serão construídas novas baias para os cães, maiores e com espaço fechado para descanso e área livre para que brinquem, uma nova área veterinária e outra administrativa. Além disso, o espaço para treinamentos será revitalizado.

As melhorias são parte do financiamento de 45 milhões de reais contratado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para projetos de modernização da segurança pública da cidade. “Apenas no complexo da Vila Tijuco iremos aplicar R$ 4,6 milhões. São melhorias históricas para a GCM. Nossos guardas carregam o legado de tantas conquistas e de fazer parte de uma corporação modelo no país, em que o operacional e o administrativo caminham juntos”, comentou o secretário de Segurança Pública, Márcio Pontes.

Cães policiais

Nos últimos três anos os cães da GCM trabalharam em 544 ocorrências diversas. Para cumprir essa rotina de patrulhamentos e operações integradas os animais são treinados desde filhotes para atuar em diversas modalidades. Em até cinco anos de serviços prestados os cachorros são aposentados e adotados para viverem em um lar, geralmente com seus tutores.

Atualmente a GCM conta com cães das raças pastor-alemão, pastor-belga-malinois, rottweiler, bloodhound e dobermann. Além dos trabalhos de apoio à segurança, eles participam de campeonatos, exposições e ações educativas em que demonstram suas habilidades ao público com respostas aos comandos dos adestradores em diferentes tipos de abordagens e situações.