Guarulhos recebe a estreia do musical Chicago

- PUBLICIDADE -



Uma produção que promete divertir, emocionar e envolver o público na magia do teatro. No dia 20 de julho, às 19h, o Teatro Padre Bento recebe o musical Chicago. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser reservados pelo site https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-chicago-o-musical/2510647. A classificação indicativa é 12 anos.

Vibrante e provocativo, o musical satiriza a corrupção na justiça criminal e o conceito de celebridade criminosa na Chicago dos anos 1920. A trama acompanha as histórias intrigantes de Velma Kelly e Roxie Hart, duas assassinas que disputam a atenção da mídia e do advogado Billy Flynn. Este, com seu carisma e habilidade, utiliza todos os artifícios para livrá-las da prisão e transformá-las em estrelas da indústria do entretenimento.

Sob direção de Rebecca Nishimura, o espetáculo traz elenco composto por Natália Guerrero, Isabel Nishimura, Yuri Moraes, Vickky Ferreira, Mariana Aurora, Ana Francisco, Bianca Menezes, Gabi Francisco, Kev Silva, Geff Del Busso, Calebe Moon, Pedro Palma, Kevelyn Neri, Daniel Messiah, Guilherme Gomes, Manuella Maia, Felipe Costa, Lírio Cantiere, Sarah Ultramari, Gustavo Lara e Horácio Moitinho.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.