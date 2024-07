Zoológico promove atividades sobre serpentes durante as férias de julho

- PUBLICIDADE -



Gosta de serpentes ou tem medo delas? Durante as férias de julho o Zoológico de Guarulhos promove uma atividade especial para todos que querem aprender mais sobre esses animais fundamentais para o equilíbrio ecológico, mas que muitas vezes são até mortos devido à falta de conhecimento sobre eles.

A atividade “O planeta das serpentezzz” acontece às quartas e sextas-feiras, dias 10, 17, 19, 24 e 26, das 9h às 12h e das 14h às 16h, quando a equipe de educação ambiental do zoo estará no estande montado em frente ao auditório do parque para apresentar hábitos, características e curiosidades sobre as serpentes. A participação é livre e gratuita para adultos e crianças. Basta chegar e aproveitar.

Paleontologia

Nesta quinta-feira (4) o Zoológico de Guarulhos, em parceria com o Museu Catavento, realiza a oficina Paleontólogo. Serão quatro turmas, com uma hora de duração cada: das 9h30 às 10h30, das 11h às 12h, das 13h30 às 14h30 e das 15h às 16h.

Nos encontros os participantes serão orientados a encontrar e analisar “fósseis” (peças em gesso em formato de animais extintos) enterrados em caixas de areia. Cada participante poderá levar seu “fóssil” para casa e conseguirá, a partir de então, diferenciar arqueologia de paleontologia.

Para participar é necessário fazer inscrição antecipada pelo e-mail [email protected] ou presencialmente no setor de educação ambiental do zoo das 9h às 12h e das 14h às 16h30. A participação é livre e gratuita.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, no Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (entrada até as 16h30).