C&C Guarulhos promove operação limpa estoque com descontos de até 70%

O Limpa Estoque C&C da loja de Guarulhos está imperdível. Clientes que desejam reformar ou construir poderão garantir produtos de diversas categorias com até 70% de desconto. A campanha será realizada durante todo o mês de julho e as compras terão pagamento facilitado neste período.

A C&C trabalha com as melhores marcas do mercado de construção e decoração e manterá as ofertas para liquidar seu estoque. A empresa é uma das líderes na venda de pisos, porcelanatos e revestimentos em grandes formatos, além de itens de acabamento e decoração.

As compras poderão ser parceladas em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito com parcelas mínimas de R$100,00. Até o fim da campanha, a empresa também irá cobrir ofertas anunciadas pela concorrência. O regulamento completo* sobre as normas da campanha estão disponíveis na loja.

