Programa da Prefeitura que já distribuiu 300 kg de alimentos chega ao Sítio São Francisco

O Instituto Cultural Olhando por Nós (Icon) é a segunda instituição da cidade a receber o projeto É de Graça, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos que funciona como um mercado para a distribuição alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Até o momento já foram entregues 267,5 quilos de frutas, legumes e verduras e 40 quilos de proteínas diversas pelo projeto.

Uma cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (4) marcou o início da atividade na sede da ONG, instalada no Sítio São Francisco. “Eu sempre falo que o meu sonho é ter uma cidade que não precise de assistência social, porque isso significa que a população está vivendo plenamente bem. Enquanto esse momento não chega, continuamos trabalhando para melhorar a vida daqueles que mais precisam”, afirmou o prefeito Guti, que também participou da entrega das sacolas aos atendidos. Cada um deles poderá, quinzenalmente, retirar até cinco quilos de mercadorias.

Josélia Souza, 56 anos, comemorou que irá usar os alimentos recebidos já no almoço desta quinta-feira. “Há muitas pessoas que não têm realmente condição de comprar nada, a não ser com o dinheiro do benefício, mas tem muita coisa que fica a desejar. Então esse programa, que oferece comida de qualidade, veio pra somar muito nas nossas vidas”, contou. Claudia Oliveira dos Santos, 50, também é assistida pela ONG e celebrou a inauguração. “Tenho criança em fase de crescimento em casa, então isso vai ajudar muito”.

O projeto é voltado às instituições credenciadas no Banco de Alimentos de Guarulhos, que distribuem a comida retirada no equipamento, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade referenciadas. Todas as 72 instituições cadastradas serão contempladas pelo programa nos próximos meses.

A primeira ONG a receber o programa foi a Associação Mulheres em Movimento, no Jardim Bela Vista, em maio deste ano.