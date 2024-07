Programa Faculdade Municipal de Guarulhos beneficia 400 alunos com bolsas de estudo integrais

Atualmente 398 munícipes da cidade em situação de vulnerabilidade social são contemplados com bolsas de estudos integrais do programa Faculdade Municipal de Guarulhos, oferecido pela Prefeitura. Os beneficiados cursam graduação em enfermagem, pedagogia e psicologia em instituições de ensino superior locais.

O programa visa a proporcionar formação e qualificação profissional de nível superior aos munícipes de baixa renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Além disso, os contemplados pela bolsa se comprometem, a título de contrapartida do benefício concedido, a prestar cem horas de serviço voluntário à administração municipal de acordo com sua área de formação após a conclusão do curso, conforme previsto na lei 7.953/2021.

No último processo seletivo, realizado em janeiro, 5.156 pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, residentes há pelo menos dois anos na cidade e sem formação universitária, concorreram às 150 vagas (50 por curso) oferecidas pelo programa da administração municipal.

A seleção incluiu duas fases: o vestibular e a triagem socioeconômica presencial, na qual o candidato deve apresentar a documentação comprobatória e participar de uma entrevista presencial.

A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Modernização Administrativa, por meio da Escola de Administração Pública de Guarulhos (Esap), que integra a Secretaria de Gestão. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-1183 e pelo e-mail [email protected].