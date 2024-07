Programa Saúde Agora abre quatro UBSs no sábado

- PUBLICIDADE -



Neste sábado (6) a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelo programa Saúde Agora: as UBS Itapegica, Jovaia, Santa Paula e Pimentas funcionarão das 8h às 16h para prestar os atendimentos tradicionais, como vacinação e exames.

Os usuários também poderão buscar atendimento nas UBS abertas em casos de dengue, porém, se houver sintomas mais graves como dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e muito cansaço, a Secretaria da Saúde recomenda que os pacientes se encaminhem para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da rede. Os endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.

Vacinação e outros serviços de saúde

As UBS oferecerão serviços como consultas, exames e vacinação pelo programa Saúde Agora, incluindo a imunização contra a gripe, que foi estendida para toda a população com mais de seis meses de idade. Também estarão disponíveis vacinas de rotina e a vacina contra a dengue, esta para jovens de dez a 14 anos. Para se imunizar é necessário levar a carteirinha de vacinação, documento original com foto e cartão SUS.

Outros serviços ofertados sem a necessidade de agendamento prévio incluem testes rápidos para a detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos. Apenas consultas médicas e exames de Papanicolau precisam ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Em alinhamento com a campanha Julho Amarelo, as quatro unidades abertas oferecerão orientações sobre hepatites virais e a UBS Itapegica disponibilizará também orientações sobre prevenção à tuberculose.

Balanço do programa Saúde Agora

Com a abertura das UBS Jardim Vila Galvão, Jardim Paulista, Jardim Acácio, Ponte Alta e Parque Jandaia pelo programa Saúde Agora no último sábado (29), foram realizadas 220 consultas médicas e 235 de enfermagem, além de 188 exames de Papanicolau e 212 atendimentos nas farmácias. Já o serviço de imunização, entre as aplicações de rotina e as doses contra a dengue, atendeu 393 pessoas.

Até o momento 77.322 pessoas foram infectadas pelo Aedes aegypti desde o início do ano e a doença já fez 111 vítimas fatais em Guarulhos.

Serviço

UBS Itapegica – avenida Rotary, 1.453 – Vila Hermínia

UBS Jovaia – avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361 – Jardim Rossi

UBS Santa Paula – rua Maria Roza de Campos, 156 – Jardim Santa Paula

UBS Pimentas – rua Jaboatão, 84 – Pimentas