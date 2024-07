Projeto Estagiando recebe currículos de jovens para estágios remunerados em empresas

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos, por meio do projeto Estagiando, recebe currículos de estudantes entre 16 e 29 anos que cursem o ensino médio, técnico ou superior para encaminhamento a estágios remunerados em empresas. O documento atualizado deve ser enviado ao e-mail [email protected].

As mais de dez empresas parceiras do Estagiando irão analisar os currículos recebidos e buscar uma vaga que adequada ao perfil do jovem. É essencial que o documento tenha, entre outras informações, os dados pessoais e formas de contato como e-mail e telefone para que a empresa possa se comunicar com o interessado.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, busca fazer a ligação entre os jovens e as oportunidades de emprego ao encaminhar os currículos para as empresas parceiras do programa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.