Teatro Padre Bento recebe evento de K-Pop no último domingo de julho

O Teatro Padre Bento abrirá suas portas no dia 28 de julho, das 15h às 19h, para o evento KOLab em Guarulhos, dedicado aos fãs de K-Pop, gênero musical que se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais originado na Coreia do Sul. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com antecedência pelo site https://www.sympla.com.br/evento/ccrn-apresenta-k-oelab-em-guarulhos/2531967.

O público poderá desfrutar de músicas aleatórias das mais badaladas playlists das plataformas digitais e ideais para dançar e se divertir. Além de apresentações e sorteios de brindes durante todo o evento, o KOLab em Guarulhos também conta com workshops exclusivos de K-Pop ministrados pelas professoras Manuella Maia e Bianca Menezes, especialistas do gênero que vão proporcionar aos participantes oportunidade única de aprender novos passos e técnicas.

Realizado pelo Centro Cultural RN e pela KO Entertainment com o apoio da Secretaria de Cultura, o evento objetiva promover uma tarde inesquecível de K-Pop em terras guarulhenses.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.