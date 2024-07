Aeroporto de Guarulhos terá transporte de deslocamento direto para Rodoviária do Tietê

- PUBLICIDADE -



O Aeroporto de Guarulhos terá mais uma opção de traslado para deslocamento de turistas e moradores da cidade de São Paulo. A linha 472EX1 do Airport Bus Service da EMTU fará o trajeto entre o aeroporto de Guarulhos e a rodoviária do Tietê, a principal da cidade. Antes, a linha 472 realizava o itinerário em micro-ônibus indo de Guarulhos até o terminal Barra Funda, mas com a nova operação, as viagens serão realizadas de forma semi-expressas e dará mais conforto aos passageiros em ônibus executivos.

A intenção da nova opção de transporte na capital paulista é diminuir o tempo de deslocamento dos passageiros.

A nova opção de transporte dentro da capital paulista visa otimizar o tempo de deslocamento dos passageiros e o serviço prestado com cerca de 54 viagens diárias. O valor da passagem, por ser em ônibus executivo, é de R$ 43,90.

Para quem deseja economizar, também estão disponíveis outras opções, porém com um pouco menos de conforto. Uma delas é o expresso aeroporto, serviço da linha 13 Jade da CPTM, com o valor de R$5 e possibilidade de fazer baldeações para diversas outras linhas do metrô de São Paulo.

É importante lembrar de estar sempre atendo às bagagens nos horários de pico, pois carregar as malas em meio à multidão pode vir a ser um grande problema.