As férias e o friozinho já chegaram na Pousada Quatro Estações de Pinhal

Para os amantes do friozinho nas montanhas, Santo Antônio do Pinhal é o destino ideal, pertinho de São Paulo, a apenas 172 km de São Paulo. Nestas férias de julho, se o seu objetivo é fugir da agitação e dos roteiros mais badalados para curtir tranquilidade e paz em meio à natureza, a dica é a cidade do santo casamenteiro.

Encravada no coração da Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal fica a 15 minutos de carro tanto de Campos do Jordão quanto do Sul de Minas Gerais. Assim, os visitantes podem aproveitar as belezas naturais, a tranquilidade e o charme de uma típica cidade do interior, mas ainda dá para passear em Campos do Jordão.

Em termos de hospedagem, a Pousada Quatro Estações de Pinhal, uma das melhores da região, tem pacotes com tarifas atrativas para as férias de julho. Durante a semana, os pacotes de duas diárias tem tarifas variando a partir de R$ 1.500. Já para os fins de semana, os pacotes de sexta-feira a domingo, variam a partir de R$ 1.990. Em ambos os casos, os valores são para casal e está incluso um delicioso café da manhã.

A pousada ainda oferece serviços opcionais de decoração romântica e massagem relaxante nos chalés, mas os serviços precisam ser agendados com antecedência. Pets de pequeno e médio porte são bem-vindos: a diária para os filhos peludos custa R$ 40.

O que fazer em Santo Antônio do Pinhal

O centro da cidade possui arquitetura com traços da cultura europeia e oriental, comunidades presentes na região. Os turistas podem visitar a igreja da Matriz, Mirantes e a fonte de Santo Antônio, com bica de água fresca que desce das montanhas. Outra opção são as diversas lojinhas do centro da cidade com lembrancinhas, artesanato local, roupas, móveis com design requintados e obras de arte.

Como as principais atrações de Santo Antônio do Pinhal estão ligadas direta ou indiretamente a natureza, os visitantes podem fazer trilhas com diversos graus de dificuldade, conhecer bosques, rios, cachoeiras e nascentes, sendo a principal delas a Cachoeira do Lajeado. Mas, sem dúvida, o Pico Agudo é cartão postal e um passeio indispensável.

Com aproximadamente 1.700 metros de altitude, o Pico Agudo sempre deslumbra os turistas com a beleza da vista de 360°. É possível admirar as montanhas da Serra da Mantiqueira, do Sul de Minas e do Vale do Paraíba, além de respirar ar puro e, claro, namorar em um cenário único do interior paulista.

No Pico Agudo ainda é possível assistir praticantes de Asa Delta e Parapente realizando voos no local. Se você for aventureiro e quiser experimentar a sensação de ganhar os céus da cidade, vale destacar que diversas agências locais agendam voos com instrutores preparados para garantir a adrenalina com segurança.

Outra opção interessante é conhecer a antiga Estação de trem Eugênio Lefèvre, ainda em atividade, tomar um delicioso café e provar o famoso bolinho de bacalhau. A poucos metros da estação, também dá para visitar o Mirante Nossa Senhora Auxiliadora, com vista panorâmica para as cidades de Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé.

Gastronomia do tradicional Bistrô Seu Beneditu

O café da manhã ganha destaque pela variedade e sabor dos itens, muitos produzidos dentro da própria pousada ou por produtores regionais, servido no tradicional Bistrô Seu Beneditu, instalado dentro da pousada. O bistrô está aberto diariamente, das 8h30 às 11h para café da manhã, das 12h30 às 16h para almoço e das 19h às 22h para jantar. Não é necessário fazer reserva antecipada.

Com opções de carne, peixes, aves e massas, o menu pode ser servido em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa. Entre as opções de entrada, estão Ceviche de Truta: com coentro, limão, cebola roxa e chips de batata doce por R$ 47; Arrancini: bolinho de risoto recheado com queijo Mantiqueira e geleia da casa, R$ 39; Capresse: queijo boursin, tomate cereja confit, pesto, purê de tomate, R$ 39.

Entre os pratos principais, algumas opções são o Mignon ao molho de gorgonzola: com mignon grelhado, molho de gorgonzola, purê de abóbora cabotiá, custando R$ 89; Bacalhau Confitado: postas de bacalhau confitado com gratin dauphinois, R$ 104; Galeto: galeto primo canto assado, com molho de laranja, acompanhado de fetuccinne Alfredo, R$ 69. Entre as sobremesas, há opções como Crème Brûlée de Cumaru, R$ 36; Semifredo de chocolate e amburana; R$ 36, entre outras. O cardápio completo está disponível no site da pousada.

Sobre a Pousada Quatro Estações Em termos de infraestrutura, a Pousada Quatro Estações de Pinhal possui 10 chalés com estacionamento, Wi-Fi, lareira, frigobar free e reposto diariamente, telefone, TV a cabo com mais de 100 canais, cama Queen Size e banheiros equipados com secador de cabelo. No que se refere ao lazer, a pousada oferece uma jacuzzi aquecida e uma piscina, salão de jogos e uma confortável sala de estar. Para mais informações e reservas acesse www.pousada4estacoesdepinhal.com.br ou ligue (12) 3666-2260 ou envie mensagem para o WhatsApp (12) 99198-0944.