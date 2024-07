Atleta brasileiro morre em acidente de parapente

- PUBLICIDADE -



Rodrigo Raineri de 55 anos, era morador de São Pedro, interior de SP. Considerado um escalador “completo” e estava entre os mais técnicos e experientes do Brasil.

O acidente ocorreu na segunda montanha mais alta do mundo, K2. Ele integrava um grupo de 7 pessoas de lugares como a França, Estados Unidos e Bulgária, mas foi o único que decidiu praticar parapente. Segundo informações, o paraquedas teria se rompido, causando a queda.

Rodrigo costumava ser muito ativo em suas redes sociais mostrando sua rotina nos esportes de aventura. Seu perfil no Instagram tinha por volta de 11 mil seguidores onde compartilhava fotos e vídeos de suas aventuras. Ele se descrevia como apaixonado por viagens, tecnologia e natureza. Há três dias postou um vídeo de outro salto, também no Paquistão, e disse que o K2 era o próximo destino do grupo.

Formado em Engenharia da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, Raineri também era diretor de uma empresa de turismo, palestrante e consultor.