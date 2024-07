Avenida Natália Zarif receberá novo asfalto e obras de revitalização completa

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos realizará várias intervenções na avenida Natália Zarif nos próximos meses para uma grande obra que inclui o recape total da via (21.386,85 m²), reconstrução de guias, sarjetas, acessibilidade e adequação de passeios, ciclovia, corredor de ônibus e recuperação do sistema de drenagem, entre outras melhorias.

As obras são parte do programa Viva Baquirivu e também preveem a construção da estrutura de contenção e canalização do córrego Cachoeirinha, que está conectado ao rio Baquirivu.

A Prefeitura de Guarulhos reforça o pedido para que os motoristas fiquem atentos à sinalização de trânsito no local, uma vez que a avenida é um caminho comum para a estação Guarulhos-Cecap da CPTM e também está ligada à rodovia Presidente Dutra, à avenida Monteiro Lobato e à rua Jamil João Zarif.

As obras na avenida Natalia Zarif podem durar até 12 meses.

Viva Baquirivu

O programa Viva Baquirivu possibilitará a diminuição de cheias mediante a ampliação da calha do rio, a construção de reservatórios e a recuperação de áreas de várzeas com a implantação do maior parque linear da cidade e arborização.

A iniciativa abrange, ainda, a construção de ciclovia e pista de corrida, a revitalização das vias urbanas, a ampliação dos corredores viários de acesso ao aeroporto internacional, entre outras melhorias.