Já começaram as férias de julho no Brotas Eco Hotel Fazenda com programação para toda a família

As férias de julho já começaram no Brotas Eco Hotel Fazenda, situado em Brotas, a apenas 220 km de São Paulo. O hotel está com uma programação de lazer agitada e atividades para toda a família, em conjunto e separadamente. Mas é claro que a cidade, conhecida como a Capital Nacional do Turismo de Aventura, oferece atrativos para todas as idades e perfis de visitantes, desde aqueles que buscam atividades mais tranquilas aos que gostam de se aventurar em esportes radicais.

Vale destacar que Brotas é reconhecida especialmente pela enorme variedade de esportes radicais que podem ser praticados na região. Entre os mais procurados estão o rafting (R$ 148), duck no rio Jacaré Pepira (R$ 200), canionismo (R$ 350), super tirolesa (R$ 165) e trilhas (a partir de R$ 109, de acordo com o passeio). Os preços são por pessoa e podem variar de acordo com a agência prestadora dos serviços. Consulte antecipadamente.

Para quem se interessa por turismo cultural, a dica é conhecer a Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo) um dos maiores centros de astronomia e ciências da América Latina. Os visitantes podem fazer sessões de observação das estrelas no planetário, conhecer uma réplica do Stonerenge, réplica de um Alossauro em tamanho real, com aproximadamente 5 metros.

Também está disponível o geo-show: um grande painel interativo e a céu aberto, o qual utiliza efeitos especiais para que os visitantes compreendam geologicamente a formação da terra desde o período pré-cambriano até o quaternário. Outro atrativo interessante é a base de lançamento de foguetes Marcos Pontes. Além disso, é possível ainda conhecer meteoritos reais.

A exuberância das belezas naturais de Brotas, sem dúvidas, merece ser vista e contemplada. Um bom ponto de partida é o Parque dos Saltos, um dos cartões postais da cidade. Com entrada gratuita, é possível conhecer quedas d’água e ver uma parte do rio Jacaré Pepira, que corta a cidade, e onde são praticados diversos esportes de aventura. Mas esse é só o começo. Há diversas cachoeiras, trilhas e destinos para serem visitados em meio à natureza. Mas o ideal é sempre contar com o apoio de uma agência local.

Hospedagem, descanso e diversão num lugar só

Para conhecer os atrativos de Brotas, nada melhor que se hospedar em um bom hotel fazenda. A dica é o tradicional Brotas Eco Hotel Fazenda, instalado em uma enorme fazenda, bem pertinho da entrada da cidade. Para as férias de julho, o hotel preparou uma intensa programação de lazer para toda a família, coordenada por uma das melhores equipes de lazer do interior paulista.

Durante a semana, de domingo a quinta-feira, o Brotas Eco Hotel Fazenda está com a promoção “fique hospedado 4 diárias e pague somente 3”. Os pacotes de 4 diárias para casal, de domingo a quinta-feira, têm tarifas variando a partir de R$ 4.558, em regime de pensão completa, e cortesia para uma criança de até 9 anos. O valor já contempla 01 diária cortesia. Para os fins de semana, os pacotes variam a partir de R$ 3.016, com 10% de desconto.

A programação de lazer será coordenada pela tradicional equipe de monitoria do hotel e terá atividades para crianças e adultos. Entre elas, vale destacar diversas gincanas em família, campeonato de ping-pong, futebol de sabão, desafio do arco e flecha, gincana noturna, piscina natural com tirolesa e standup paddle. Mas não para por aí. Há ainda paredão de escalada, desafios no toboáguas, visitas à fazendinha com ordenha das vacas e muito mais.

Os adultos ainda podem aproveitar um tour pela cidade de Brotas, com visitas à Casa da Cachaça, Parque dos Saltos, quedas d’água do rio Jacaré Pepira, além de jantares temáticos, paintball, gincana na piscina, com concurso de cerveja e caipirinha, caminhadas, gincana da família, ioga e alongamento no bosque, jantar com música ao vivo e passeio de bike.

A infraestrutura de lazer conta com um verdadeiro parque aquático com cinco piscinas, dois toboáguas, além de cama elástica, sauna, jacuzzi coberta, academia, salão de jogos, quadras poliesportivas, ginásio, Beach Tennis, campos de futebol, paintball, fazendinha com minizoológico, lago com tirolesa, sala de leitura, sala de TV, brinquedoteca, redário, além de serviços opcionais de babá e massagem.

Lagoa Encantada

Uma das atrações exclusivas do Brotas Eco Hotel Fazenda é a Lagoa Encantada, uma piscina temática única no Brasil. A piscina é coberta e aquecida com temperatura entre 28º e 30ºC. Ambientada em uma caverna cenográfica, a Lagoa Encantada possui iluminação cênica computadorizada, som digital, cachoeiras, jatos de água e pontos de jacuzzi divididos por uma área de 600 m².

Viajar com pets é ainda mais gostoso

Se pretende viajar com pets, fique tranquilo! O Brotas Eco é o único hotel de São Paulo a oferecer uma estrutura exclusiva para os peludos. O Dog Park tem 1.000 metros quadrados, com 2 pistas de agility para cães de todos os portes, 6 dog-apartamentos (canis) com portões e cadeados, caso os hóspedes queiram deixar o pet em segurança enquanto curtem o parque aquático ou realizam alguma atividade inapropriada para cães.

O Brotas Eco cobra uma taxa de R$ 70 a diária por pet de pequeno porte, R$ 90 médio e R$ 120 para grande porte. Os cães precisam ser dóceis, além disso, é obrigatório o uso de coleira com guia, além da apresentação da carteira de vacinação no check-in. Para utilizar o Dog Park não é cobrada nenhuma taxa extra.

Para mais informações e reservas, acesse www.brotasecohotelfazenda.com.br ou ligue (14) 3653-9998. Se preferir, também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99181-6650.