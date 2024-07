Jogador Neymar e família acumulam dívidas de hospital e atrasam pagamento de boletos

- PUBLICIDADE -



Pagamentos pendentes, e protestos em cartório têm acontecido frequentemente na família do jogador. Apesar de ter seu patrimônio avaliado em R$4,8 bilhões, Neymar e seus familiares enfrentam dívidas, incluindo atrasos nos pagamentos de prestações de compras recentes.

Seu pai, mais conhecido como “Neymar Pai” é empresário e sócio do mesmo em vários empreendimentos. Recentemente, seu nome foi protestado por dívidas no Rio de Janeiro e em Santos, conforme mostram registros nos serviços de proteção ao crédito. A situação mais percebida é em Balneário Camboriú, SC, quando ele deixou de pagar uma empresa que instalou ar-condicionado na cobertura de quatro andares comprada pelo próprio Neymar. As contas estão sendo cobradas desde abril.

Sua irmã, Rafaella Santos, também acumula dívidas. As pendências estão situadas em um hospital e laboratório de análises clinicas. As parcelas no valor de R$250 e exames que custaram cerca de 6,5 mil não foram quitados entre 2020 e 2022.

Somando as contas, a família deve aproximadamente R$21 mil. Lembrando que Neymar fatura cerca de R$ 40 milhões por mês do Al-Hilal, seu atual time, o que equivale por volta de R$55 mil por hora em salários.