Legado da Copinha: FPF e Penalty iniciam a distribuição de kits esportivos para cidades de São Paulo

- PUBLICIDADE -



A Federação Paulista de Futebol (FPF) e Penalty anunciaram mais uma fase do projeto “Legado da Copinha”. Através da entrega gratuita de material esportivo, a iniciativa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento do esporte nas cidades que sediaram os jogos da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os produtos serão doados para todas as 32 sedes que participaram da edição de 2024 do torneio, espalhadas em 30 municípios. Ao todo, cada local irá ganhar um kit com diversos equipamentos, entre eles estarão 24 bolas; 60 coletes (divididos em três cores); 12 cones de diferentes tamanhos e uma bomba de ar. Mogi das Cruzes, Santana de Parnaíba, Bebedouro, Cravinhos e Alumínio foram as primeiras cidades a receberem os itens – as entregas aconteceram na terça (2) e na quarta (3).

“Sabemos que existem talentos do futebol por todos os lugares, mas nem sempre as condições para eles se desenvolverem são as melhores. Por isso, ficamos muito felizes por poder colaborar com a FPF para que várias cidades consigam receber os artigos esportivos. Continuamos com o nosso compromisso de apoiar o esporte nacional, da iniciação ao profissional”, afirma Felipe Joseph, coordenador de relações esportivas da Penalty.

Essa é a segunda vez que a empresa e a entidade paulista viabilizam o projeto. Na primeira edição, em 2023, as sedes receberam, no total, 900 bolas S11 R2 da Penalty, além de 1728 coletes e 320 cones de treinamento.

“O Legado da Copinha já é algo consagrado entre as sedes da competição, uma herança de fomento ao futebol para as cidades que recebem os clubes e os jovens atletas do maior torneio de base do mundo”, diz Bernardo Itri, vice-presidente de comunicação e marketing da FPF.

As cidades-sedes que receberão os kits em 2024 serão: Alumínio, Araraquara, Assis, Bálsamo, Barueri, Bebedouro, Catanduva, Cravinhos, Diadema, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapira, Itaquaquecetuba, Jaú, Leme, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Porto Feliz, Salto, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Carlos, São Paulo (3 sedes – Ibrachina, Juventus e Nacional), Suzano, Tanabi, Taubaté, Tietê e Tupã.