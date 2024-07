Qual será o próximo ‘hit’ digital? Entenda por que alguns conteúdos viralizam 

- PUBLICIDADE -



Todos os dias, um novo fenômeno ganha destaque na internet, seja uma dança, um meme, uma campanha ou um vídeo amador. Esses conteúdos não apenas se espalham rapidamente pelas redes sociais como conquistam um público vasto em questão de horas. Quem navega pelo Instagram, TikTok ou Facebook certamente lembra dos virais como “Já acabou, Jéssica?”, “Nazaré Confusa” ou o icônico “Aham Cláudia, senta lá”. São conteúdos que se tornam parte do zeitgeist digital, repetidos, remixados e reinterpretados em conversas online e offline.

Mas o que realmente impulsiona um conteúdo para o status viral? Segundo Antônio Gelfusa, publicitário e especialista em redes sociais, a resposta está nas emoções que esses conteúdos despertam. Desde alegria, empatia, até raiva, os conteúdos que evocam sentimentos intensos têm uma probabilidade maior de serem compartilhados.

Um estudo da Universidade de Michigan corrobora essa ideia, analisando mais de 1,5 milhão de vídeos no YouTube e destacando que aqueles que despertam emoções fortes são os mais compartilhados. O desafio do balde de gelo é um dos que fizeram sucesso pelo ato da empatia, pelo ato de partilhar, e arrecadou US$115 milhões em apenas oito semanas. No desafio, a pessoa se encharca com um balde de água e gelo, e faz uma doação. Depois, desafia outras pessoas a fazer o mesmo.

Além dos sentimentos, a simplicidade e situações autênticas e relacionáveis têm um grande potencial para se tornarem virais, ressalta Gelfusa “Conteúdos com linguagem direta e fácil de entender são mais acessíveis e facilmente lembrados pelo público. Quando as pessoas encontram algo que ressoa com suas próprias vidas ou experiências, têm maior inclinação para compartilhar com suas redes, impulsionando ainda mais a disseminação do conteúdo”, explica. Ele também acrescenta: “Os virais podem surgir de diversas situações, como falas de personagens de filmes, reality shows, incidentes inesperados em vídeos amadores que geram identificação e intensa emoção, gafes em discursos importantes, ou até mesmo campanhas planejadas estrategicamente para isso”, pontua.

Segundo o especialista em redes sociais, a internet é um espaço onde a atenção é disputada a cada instante, portanto, o segredo está numa combinação cuidadosa de timing, do conteúdo autêntico e uma compreensão precisa do público-alvo.

No entanto, prever o próximo “hit” digital ainda não tem a resposta certa. No mundo das redes sociais, onde cada curtida e seguidor podem levar à fama, entender a viralidade vai além de compreender algoritmos e métricas. “O que será o próximo “hit” digital? A resposta está sempre um passo à frente, esperando para ser descoberta”, finaliza Antonio Gelfusa Junior.