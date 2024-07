Novo Hospital São Luiz Guarulhos recebe visita de autoridades municipais

- PUBLICIDADE -



Na manhã desta quarta-feira (10/7), o novo Hospital São Luiz Guarulhos recebeu a visita de uma comitiva da Prefeitura, com a presença do Prefeito Gustavo Henric Costa – “Guti”, o Deputado Estadual Jorge Wilson, e secretários municipais, para conhecer as instalações na fase final de construção.

A unidade, que pertence à nova rede Atlântica D’Or, fruto de uma parceria entre a Rede D´Or e a Atlântica, da Bradesco Seguros, começou a ser construída em abril de 2022 e deve ser inaugurada ainda este ano, no mês de outubro.

Os representantes da Prefeitura de Guarulhos foram recebidos por Rodrigo Gavina, CEO dos Hospitais Rede D’Or, Leandro Reis Tavares, Vice-Presidente Médico e de Serviços Externos da Rede D’Or, Roberto Albanese, diretor-executivo de Expansão, Flávio Sakae, Diretor Regional, Kelly Magalhães, Diretora Nacional de Relacionamento Médico e Institucional e Roneide Cursino, Diretora Geral da unidade, para conhecer as instalações do hospital e passaram por áreas como pronto-socorro, Unidade de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico.

Localizado na Avenida Tiradentes, próximo ao Bosque Maia e ao centro da cidade, o São Luiz Guarulhos será uma referência para toda a região, trazendo medicina de excelência, ética, responsabilidade socioambiental e respeito aos pacientes, assim como nas demais unidades da bandeira São Luiz.

Estrutura

Em plena capacidade, o São Luiz Guarulhos terá 236 leitos, entre Unidade de Terapia Intensiva (UTI), semi-intensivo e internação, nas categorias adulto, pediátrico e neonatal, além de leitos de maternidade. Na fase inicial serão 55 leitos operacionais, com ampliação gradual.

A estrutura física, com mais de 53 mil metros quadrados de área construída, contará com pronto-socorro adulto, infantil, ortopédico e obstétrico, além de um Centro Médico completo com 15 consultórios; Centro de Diagnóstico com ressonância magnética, tomografia, raio-x, endoscopia e ultrassonografia; Bloco Operatório com 18 salas cirúrgicas; e área de Oncologia com consultórios, sala de infusão, quartos e poltronas para medicação. Outro diferencial será um restaurante aberto ao público, com ambiente amplo e confortável. Na primeira fase de operação a unidade deverá contar com cerca de 800 funcionários, e em plena capacidade serão mais de 2,5 mil empregos diretos, movimentando também o mercado de trabalho e a economia local.