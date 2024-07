População luta para manter projeto social no Cocaia

Os moradores do Cocaia encontraram uma forma de utilizar um espaço abandonado há bastante tempo implantando o Projeto Social Império que realiza atividades em prol da comunidade desde 2012. Segundo informações, devido ao abandono, o local já estava sendo utilizado como espaço para o uso de drogas, além de estar extremamente sujo e cheio de ratos.



O projeto dá espaço para cerca de 200 famílias usufruírem das aulas de caratê, FitDance, eventos, boxe, cursos de empreendedorismo e quadras esportivas. No entanto, agora a prefeitura quer retomar a área colocando fim ao projeto no espaço.



Segundo o fundador e ex-presidente do projeto Leandro Império, hoje a GCM esteve no local alegando que a área foi invadida. “Solicitamos que se a prefeitura se sente lesada por essa situação, que acione a Justiça e possamos fazer tudo com os trâmites legais”, disse ele.