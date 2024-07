44ª Festa das Cerejeiras chega no Parque do Carmo

A belíssima festa tradicional das Cerejeiras que acontece no Parque do Carmo em Itaquera, chega à sua 44ª edição a partir do dia 26 de julho, trazendo a beleza das árvores com flores rosadas e celebrando a tradição japonesa.

Além de admirar as cerejeiras por todo o parque, os visitantes também poderão conferir apresentações de danças, cantores, bailarinos da comunidade e grupos de Taiko, instrumentos de percussão tradicional. A programação também contará com uma incrível seleção de pratos típicos como Udon, Temaki, Tempura e Sushi.

Desde 1981 a festa é realizada uma vez por ano no Parque do Carmo, um grande sucesso entre o público. O objetivo é celebrar a florada das cerejeiras e incentivar o lindo visual desta época.

Para aqueles que forem de transporte público pode descer no Metrô Itaquera e pegar a Linha 4050-10 na plataforma E.

A cerejeira é a árvore símbolo do Japão e representa a tradição da comunidade nipônica de Itaquera. Todos os anos, essa comunidade realiza o “hanami”, a prática de sentar sob as cerejeiras e contemplar sua beleza.

Funcionamento do parque: das 5h30 às 20h

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera, São Paulo – SP, Brasil.