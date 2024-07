Família mora em carro para conhecer cidades da América do Sul

- PUBLICIDADE -



Um casal de jornalistas de Porto Alegre decidiu deixar o conforto do seu lar e a rotina do cotidiano para viajar o mundo com seu filho de 2 anos dentro de um carro e conhecer diferentes cidades brasileiras. Atualmente estão de passagem pela cidade de Guarulhos.

Fábio Rodrigues e Silvane Alves são conhecidos como “nômades digitais” pois mesmo que estejam na estrada, utilizam a tecnologia para fazer seu trabalho de forma remota, tendo a liberdade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Além de atuarem como jornalistas, produzem conteúdo para as redes sociais mostrando a rotina de viagens.

O casal contou ao Guarulhos HOJE que se conheceram cidade de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia no local de trabalho. O ponto de partida para a aventura se deu na cidade de Porto Alegre em novembro do ano passado. O carro utilizado foi um Chevrolet Cobalt, no qual seguiram até Florianópolis (SC) e lá trocaram o carro por um Citroen C3.

Fábio e Silvane já conheceram belas cidades como Gramado, Curitiba, Foz do Iguaçu e até os países da Argentina e Uruguai. A viagem tem previsão de término no ano que vem, pois eles ainda pretendem passar conhecer o Peru e a Bolívia.

Para Fábio, o lugar mais encantador de todo o percurso foi Gramado (RS) “faz parecer que você está dentro de um filme”. Já para sua esposa Silvane, a cidade mais marcante foi Florianópolis (SC) por suas “praias maravilhosas”.

O maior sonho do casal no momento é comprar um motor home para tornar as viagens ainda mais incríveis e com mais conforto.