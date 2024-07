Guarulhos abre quatro Unidades Básicas de Saúde neste sábado

- PUBLICIDADE -



Neste sábado (13) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Continental, Santos Dumont e Marcos Freire estarão abertas para atender a população das 8h às 16h. Os serviços incluem consultas, vacinação e exames, além de atividades educativas como parte da campanha Julho Amarelo, dedicada à luta contra as hepatites virais.

As UBS prestarão serviços de testagem rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, dispensação de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos e vacinação. Esses serviços são realizados por demanda espontânea, sem agendamento.

Já as consultas médicas e exames de Papanicolau exigem agendamento prévio, que pode ser feito online, por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek), ou diretamente na UBS correspondente.

Em consonância com a campanha Julho Amarelo, as unidades abertas oferecerão orientações sobre hepatites virais. A UBS Vila Fátima, em particular, também disponibilizará informações sobre prevenção à tuberculose.

Sobre a hepatite

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode causar alterações leves, moderadas ou graves. Essa condição pode ser desencadeada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, bem como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas.

No Brasil, as hepatites mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. No Sistema Único de Saúde (SUS) há vacina disponível para os tipos A e B. Os tipos B e C podem ser detectados por meio de testes rápidos também disponíveis no SUS.

Além disso, todas as hepatites virais podem ser prevenidas com medidas específicas. Para a hepatite do tipo A, recomenda-se lavar as mãos com água e sabão após usar o banheiro, trocar fraldas e antes de cozinhar ou comer, além de utilizar água tratada e higienizar adequadamente os alimentos.

Já a prevenção das hepatites B e C envolve evitar o contato com sangue contaminado. Portanto, é essencial usar preservativos durante relações sexuais, exigir materiais esterilizados ou descartáveis em procedimentos médicos e estéticos e não compartilhar itens pessoais como lâminas de barbear e escovas de dente.

Serviço

UBS Vila Fátima: Rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Continental: Rua Pessegueiro, 111, Parque Continental II

UBS Santos Dumont: Rua Rafael Fernandes, 55, Parque Santos Dumont

UBS Marcos Freire: Rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire