Idoso é preso tentando embarcar com cocaína escondida em quadros em Cumbica

Em uma operação durante a madrugada desta quinta-feira (11), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a Polícia Federal (PF) realizou uma grande apreensão de cocaína escondida de maneira inusitada. Com a ajuda de cães farejadores, os agentes identificaram um passageiro que estava prestes a embarcar para Portugal com drogas ocultas em molduras de quadros e obras de arte.

Durante a operação, um dos cães farejadores sinalizou positivamente para uma das bagagens despachadas. A equipe de segurança rapidamente isolou a mala e, após um exame detalhado, descobriu que as molduras dos quadros continham um pó branco suspeito. As molduras foram retiradas cuidadosamente e, com o uso de um reagente químico, confirmou-se a presença de cocaína na bagagem.

O indivíduo de 72 anos foi capturado e está enfrentando acusações de tráfico internacional de drogas. Nota-se, nesse caso, não apenas a criatividade do suspeito em esconder as substâncias ilícitas, mas também a eficácia da PF na detecção de drogas em operações.