Middah Borges lança nova música e videoclipe

Irreverente, Eclética, Multifacetada, Inquieta e Esfuziante. A cantora e compositora brasileira Middah Borges reúne todas essas características, mas dispensa rótulos em nome da sua inteira liberdade de criar e vivenciar novas experiências. O canto guia seus passos, o palco é sua moradia desde sempre tudo com aquela pitada fundamental de originalidade.

Radicada na Alemanha e com boas idas e vindas em Portugal, Itália, Inglaterra, França e adjacências, essa baiana movida pela paixão tem a capacidade camaleônica de se reinventar sempre, na busca de novos ritmos e estilos musicais. Navega pelos mais variados mares com a mesma maestria. Middah vive intensamente a música.

No seu repertório cabe MPB, Soul, Jazz e Blues. Bossa Nova não pode faltar. Afinal, os geniais Joao Gilberto e Tom Jobim são referências de uma vida toda. Não podem faltar também o suingue e o molejo que moldam a brasilidade e são tão destacados no cenário nacional e internacional.

Divulgação/Middah Borges

FASE DA ASTRONAUTA

Middah surpreende ao citar o seu momento e a fase que atravessa: “Estou na fase do astronauta. O astronauta vai a outros planetas com a maior naturalidade. Estou numa conexão muito grande com o Planeta”, reforça, em total descontração. Nessa viagem por “outros planetas sonoros”, a aquariana faz diversas experimentações da música pop em ritmos e idiomas.

Nesse compasso, em um momento brinca com uma versão rítmica diferente da música Eleonor Rigbs (John Lennon). Em outro instante, se permite fazer a releitura de sucessos como Groupie Diana, da Banda Guns N’ Roses. Seja na América do Sul ou na Europa, o caldeirão musical da artista guarda dezenas de composições autorais, que priorizam sempre a inovação e a modernidade. Dentre as composições de Middah, vale citar sucessos como “Nota Alegre”, “Manchete de Amor”, “Arrina Ajo” e “Menino Bagunçaço”.

Falando em música e em videoclipe de ‘Menino Bagunçaço’, os mesmos foram lançados em 16 de janeiro de 2014 na Bahia e já alcançou uma importante marca com um tempo considerável logo após a sua inserção no canal oficial da artista no YouTube.

Já são mais de 10 mil de visualizações após sua publicação nas plataformas de áudio e vídeo. E a música vem sendo bastante ouvida nos streamings de música como o Spotify com cerca de 1000 plays.

‘Menino Bagunçaço’ tem a direção de Sandro Camilo e a produção musical de Glória Dias, clipe de ‘Menino Bagunçaço’ foi gravado na cidade de Porto em Portugal e teve como cenário de uma localidade chamada de Ribeira, que é um dos cartões postais mais visitados pelo turismo e com um visual único.

No vídeo, Middah aparece nas cenas com um belíssimo look bem jovial nas cores preto e branco, de óculos escuros e com muitos acessórios, além de ter ao seu lado vários bailarinos contracenando com ela o tempo todo numa coreografia bem elaborada misturando passos da capoeira, também da dança afro e com uma leve pitada de break dance e hip hop americano, explorando bem todo o espaço natural do Porto e das regiões portuguesas.

FESTIVAL NA ITALIA

Exatamente no Verão da Europa, em 2001, a cantora recebeu o convite e aceitou participar do I Festival Latinoamericano na Itália, em Milão. No repertório, Bossa Nova. Middah fez show na Arena, em Assago, acompanhada pelo irmão violonista Jose Borges. Daí ela, ganhou régua e compasso na Europa para expansão do seu trabalho. Assim, entre os anos de 2012 e 2014, a canfora participou de turnês internacionais em Paris e na Suíça Francesa.

MANCHETE DE AMOR

A cantora festeja a conquista de várias parcerias e anuncia a elaboração de novo video clip da música “Manchete de Amor”, composição que fez em parceria com o diretor musical baiano Gerson Silva. O mosaico de experiências de Middah sobre o palco é vasto. A menina inquieta que começou cantando em grupos de colegas, passou por bares e festinhas em casas de amigos, deu seu voo profissional em cima de frios elétricos, cantando no Carnaval da Bahia, maior festa a céu aberto do mundo. O videoclipe estreará neste domingo (14) nas plataformas digitais.