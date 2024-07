Brasileiros são assaltados durante viagem pelo Peru e andam 25 km no deserto

- PUBLICIDADE -



Durante um passeio turístico em Cânion no Peru, Andressa Alexandre (27) e Paulo Ricardo (32), passaram por momentos desesperadores. Os dois estavam com um grupo de turistas quando assaltantes armados levaram o veículo e os deixarem na região sem sinal de celular.

O grupo ficou a pé, no meio do deserto e sem ter como se comunicar, pois não havia sinal de celular. A única solução foi caminhar pelo deserto peruano e buscar ajuda. Ao todo, percorreram 25 quilômetros de caminhada.

“Você está caminhando no local que não tem nada, só areia reta, e você não tem ideia da distância que você precisa caminhar para chegar em algum lugar com civilização. É muito desesperador, faz você começar a pensar muita coisa. Era até engraçado, porque, às vezes, as pessoas começavam a alucinar, ver coisas onde não tinha. Isso dá um filme”, relata Andressa.

A situação ocorreu em maio deste ano, mas viralizou na última segunda-feira (8) após o casal moradores de Cascavel, no Oeste do Paraná, publicar um vídeo nas redes sociais compartilhando a história.

“No deserto não tem ponto de referência, então a orientação sempre era caminhar justamente para cada vez ficar mais próximo da estrada”, conta Andressa.

O casal explica que agendou um passeio pela agência de turismo peruana com mais 24 pessoas. Ao retornarem do passeio encontraram uma situação caótica. O que ocorreu é que os assaltantes armados foram até os veículos e roubaram itens que estavam nas vans.

Quando finalmente retornaram para a cidade, Paulo e Andressa foram até a delegacia local para registrar um Boletim de Ocorrência.

“Um passeio que era para a gente ter retornado quatro horas da tarde, nós retornamos três horas da manhã”, relata Andressa.