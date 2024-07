Hipergamia: Nova tendência de relacionamento para quem prefere parceiros ‘mais ricos’

- PUBLICIDADE -



Você já ouviu falar de hipergamia? é a maneira de se relacionar em que a pessoa se sente atraída apenas por parceiros socioeconomicamente mais poderosos do que ela, ou seja, alguém que só sente atração por pessoas mais ricas.

Antigamente, era determinante encontrar uma pessoa que tivesse uma condição socioeconômica maior, pois o fator poderia influenciar diretamente na qualidade de vida dos herdeiros. Mas a hipergamia nos dias de hoje, tem sido cada vez mais comum.

De acordo com especialistas, esse tipo de relação tem vantagens e desvantagens. O lado positivo é a estabilidade financeira e o status social. O lado negativo está na possível dominação que o parceiro mais rico pode estabelecer na relação com o mais “pobre”.

No cinema, já vimos incontáveis exemplos desse tipo de relacionamento como a personagen de Julia Roberts no filme “Uma Linda Mulher”; Audrey Hepburn no papel da inesquecível “Bonequinha de Luxo”, que sempre ia em busca de garantir um homem que lhe proporcionasse uma vida com luxos e bens materiais.

Sendo assim, nada mais é do que em procurar um companheiro com um melhor nível social ou econômico que o da própria pessoa.