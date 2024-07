Ônibus escolar com crianças cai em rio de SC; motorista estava alcoolizado

- PUBLICIDADE -



Na última sexta-feira (12) um ônibus escolar caiu em um rio em SC. Ele transportava 26 passageiros entre 6 e 18 anos.

Duas crianças sairam feridas: um menino com suspeita de trauma cranioencefálico e uma menina com corte na cabeça. As outras crianças apresentaram caso de hipotermia. Todos os feridos foram salvos e levados para o Hospital Regional do Alto Vale, no Rio do Sul, cidade vizinha.

A polícia militar (PM) da região, informou que o condutor foi submetido ao teste de bafômetro que identificou 0,14 miligramas de álcool por litro de ar expedido.

O indíce não se configura como crime, mas atesta a ingestão de bebida alcoólica, o que significa uma infração gravíssima e pode resultar em multa ou suspensão do direito de dirigir.

Pela lei, o teste do bafômetro não pode passar de 0,04 mg/l. De 0,05 mg/l a 0,33mg/l é considerada infração gravíssima e acima disso crime de trânsito.

A prefeitura de Aurora informou que irá abrir um processo administrativo contra o motorista, funcionário efetivo da administração municipal. A Polícia Civil também irá investigar o caso.