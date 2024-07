Polícia prende homem que matou motorista que se recusou a parar fora do ponto

- PUBLICIDADE -



A equipe da Polícia Civil de São Paulo, pertencente à delegacia do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo (SP), realizou na tarde da última sexta-feira(12) a prisão do suspeito de atirar a matar o motorista de ônibus Gabriel Moraes da Silva.

O crime aconteceu no último domingo (9) no bairro Cidade Kemel, na Zona Leste da capital.

O suspeito é um homem de 59 anos que trabalhava como porteiro em um estacionamento no centro da cidade. Ele estava com uma pistola 9mm, a mesma que matou o motorista. O suspeito autor do crime foi autuado por porte ilegal de armas, também já obtinha um mandado de prisão temporária.

O caso:

O motorista de ônibus Gabriel Moraes de 26 anos, morreu após ser atingido por um tiro na cabeça e perder o controle da direção, colidindo o veículo contra uma residência. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro do Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos.

Luiz atirou no motorista porque o condutor se recusou a parar o ônibus antes do ponto. No momento da prisão, afirmou que foi ofendido por Gabriel e que só atirou porque o motorista fez um movimento suspeito, como se fosse sacar uma arma.