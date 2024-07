Pré-candidato a prefeito Lucas Sanches (PL) terá Thiago Surfista do Novo como vice

- PUBLICIDADE -



A maratona eleitoral pela prefeitura ganhou um novo capítulo neste sábado (13). O vereador pelo segundo mandato Thiago Surfista (Novo) anunciou a retirada de sua pré candidatura a prefeito da cidade para fazer parte da chapa de Lucas Sanches (PL).

A adesão do Novo à pré candidatura bolsonarista em Guarulhos já conta com mais de 30 mil votos testados nas urnas ao Poder Legislativo, em 2020 e além disso, os mais de 40 mil votos que Surfista obteve nas eleições de 2022, quando concorreu a deputado federal.

A articulação política que definiu a união entre Surfista e Sanches aconteceu na manhã deste sábado (13), durante uma reunião entre o deputado federal Marcio Alvino (PL-SP) e o coordenador do PL em Guarulhos, Carlos Santiago.

A retirada da pré-candidatura de Surfista para fazer parte da chapa como vice de Sanches também conta com o aval do presidente do Diretório Estadual do Novo em São Paulo, Ricardo Alves e do presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Para Sanches, a chegada de Surfista como vice em sua chapa representa um consenso político entre o PL e o Novo com a união em torno de um projeto que oferece desenvolvimento à Guarulhos e a retomada da ordem na cidade:

“O [Thiago] Surfista pensa da mesma forma que o nosso grupo. O objetivo que nos une é um só, mudar Guarulhos. Surfista conhece cada canto do município. Guarulhos é gigante, e os problemas que, hoje, afetam a cidade, também! A chegada dele (Surfista), sem dúvida, somará para essa transformação”.

Surfista, que está no segundo mandato de vereador, considera a decisão de se juntar ao PL, para o pleito de outubro de 2024, como importante “mudança de chave”:

“Fiquei muito feliz com o convite para ser vice na chapa do Lucas (Sanches). Temos muitos pontos em comum – seremos duas cabeças com o propósito único de fazer essa virada de chave. Guarulhos pede isso nas ruas: mudança e boa gestão. Agora, não era hora de dividir. É momento de nos unirmos, colocando a cidade em primeiro lugar. Por isso, estou muito feliz e certo que fiz a melhor escolha”.