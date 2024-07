Perseguição policial na Via Dutra resulta em confronto no Parque Novo Mundo

- PUBLICIDADE -



Em torno das 1h da manhã deste domingo (14), ocorreu uma perseguição policial na via Dutra, que resultou em um confronto no Parque Novo Mundo.

Segundo informações, um Honda Civic antigo passou em alta velocidade pela Via Dutra sentido Rio de Janeiro, seguido por várias viaturas, causando medo em quem estava no trânsito naquele horário.

Em certo momento, o Civic retornou na contramão da Via Dutra, colidindo com vários carros parados na interdição. No ocorrido, houveram vários danos materiais.

A perseguição continuou até o Parque Novo Mundo. O motorista do Civic desembarcou e atirou contra as viaturas se refugiando na comunidade da funerária.