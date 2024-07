Mesmo com os títulos de Argentina e Espanha, Brasil ainda é o principal favorito ao título da Copa de 2026

- PUBLICIDADE -



No último domingo (14), foram disputadas as duas finais das principais competições continentais de seleções, com a Espanha vencendo a Euro sobre a Inglaterra e a Argentina levantando a Copa América diante da Colômbia. Ambas as campeãs fizeram ótimas campanhas e possuem equipes muito fortes, porém as plataformas de apostas esportivas ainda veem maior potencial na Seleção Brasileira para conquistar o próximo título mundial.

Atualmente, o futebol brasileiro vive um péssimo momento dentro e fora de campo, sendo eliminado nas quartas de final da Copa América pelo Uruguai e ocupando a sexta colocação nas eliminatórias da Copa após um 2023 cheio de recordes negativos e turbulências políticas na CBF, sendo o anúncio antecipado e não concretizado do treinador Carlo Ancelotti o maior deles.

Ainda assim, as perspectivas de evolução dos principais jogadores e promessas são muito boas, com Vinícius Júnior muito próximo de alcançar a Bola de Ouro, Endrick chegando ao Real Madrid e a ascensão meteórica de jovens como Estêvão, de 16 anos, já vendido ao Chelsea na transferência mais cara da história do futebol brasileiro.

Segundo a Odds & Scouts, uma das principais fontes de dados e estatísticas para eventos esportivos, e várias plataformas de apostas reconhecidas, como Bet7k, Casa de Apostas, Esportes da Sorte e Estrelabet, a seleção brasileira é a favorita para levantar a taça, ao lado da França, com cotação de 7.00. A atual campeã europeia vem logo atrás, com odds de 7.20. Já a atual bicampeã da América e campeã mundial, Argentina, figura com somente 9.80 para faturar o título.

A incerteza sobre o futuro de Lionel Messi na seleção ainda afeta os torcedores e as estatísticas. Pelo lado da Espanha, espera-se uma continuidade do bom desempenho apresentado na Eurocopa para apagar as últimas campanhas decepcionantes em Copas do Mundo. Desde o título em 2010, os espanhois caíram na fase de grupos em 2014 e foram eliminados nas oitavas de final por Rússia, em 2018, e Marrocos, em 2022.

Com cinco mundiais já sem título, o Brasil repete o período que sucedeu o tri em 1970, quando só voltou a ganhar em 1994, nos Estados Unidos. A Seleção vem sendo eliminada por uma seleção europeia desde 2006 e tentará vencer este fantasma na próxima edição do mundial. Desde o penta, a equipe brasileira caiu para a França em 2006, Holanda em 2010, Bélgica em 2018 e Croácia em 2022.