Parque Julio Fracalanza recebe atividades diversas ao longo do mês

O Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, receberá uma série de atividades ao longo de julho. A primeira é a palestra Danças Circulares e a Integralidade do Cuidado, que será realizada no dia 24, na sala 1, às 9h. É necessário se inscrever por meio do formulário disponível em bit.ly/PalestraDançasCirculares.

A segunda atividade é a oficina de suporte de descanso de panela feito com reaproveitamento do jornal, marcada para o dia 30 na tenda branca, também às 9h. As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/OficinaSuportePanela.



O Júlio Fracalanza abriga ainda em julho a exposição Arte em Folha, que exibe folhas bordadas e impressões botânicas, refletindo o tema preservação do meio ambiente.



Por fim, no dia 26, às 10h, ocorrerá uma atividade das práticas corporais Lian Gong e Tai Chi Gong próxima à tenda branca do parque.



Serviço

O Parque Júlio Fracalanza fica na rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta.