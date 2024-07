Vans da Boa Energia da EDP realizarão atendimentos nos bairros União, Jardim Centenário, Cabuçu e Anita Garibaldi

- PUBLICIDADE -



Moradores dos bairros Jardim União, Jardim Centenário, Cabuçu e Anita Garibaldi receberão a Van da Boa Energia da EDP para garantir o acesso facilitado a uma série de serviços oferecidos pela distribuidora de energia de Guarulhos.

Os serviços das vans da EDP serão oferecidos nos dias 15,16,17 e 19 de julho no Jardim União, das 9h às 16h. Nos bairros Jardim Centenário e Cabuçu, a agência itinerante estará disponível entre os dias 22 e 25, e a partir do dia 29, os atendimentos serão realizados na comunidade Anita Garibaldi, até 2 de agosto.

As Vans da Boa Energia completam, em 2024, cinco anos de atuação, oferecendo benefícios e facilitando a vida dos clientes localizados nas 28 cidades que compõem a área de concessão da EDP no Estado de São Paulo. As unidades volantes de atendimento evitam que os clientes tenham que se deslocar até uma agência física da distribuidora para realizar solicitações e serviços. Entre os serviços mais procurados pela população estão a emissão de segunda via da conta de luz, acordos para pagamento de débitos e o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Tarifa Social de Energia

Nas Vans da EDP, é possível obter informações importantes sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que pode reduzir em até 65% a conta de energia elétrica das famílias inseridas nos programas sociais do Governo Federal. O desconto é concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família. O cadastro e mais detalhes também estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial

A atualização cadastral para começar a receber o benefício também pode ser realizada pelo portal da EDP, www.edp.com.br/tarifasocial, pelo WhatsApp (11) 93465-2888 ou por meio do 0800 721 0123, informando o número da instalação e os dados referentes ao CadÚnico. Com a validação das informações, o desconto já é aplicado a partir da próxima fatura. Vale lembrar que para o recebimento do benefício não é obrigatório o membro familiar ser o titular da conta de energia, basta apenas informar o vínculo com o imóvel.

SERVIÇO:

Guarulhos

Jardim União

Data: 15,16,17 e 19 de julho

Horário: 9h às 16h

Endereço: Rua Reta, 254 – Parque Primavera

Cabuçu

Data: 22 a 25 de julho

Horário: 9h às 16h

Endereço: Av. Palmira Rossi, S/N

Jardim Centenário

Data: 22 a 25 de julho

Horário: 9h às 16h

Endereço: Av. das Margaridas, 894

Comunidade Anita Garibaldi

Data: 29 de julho a 2 de agosto

Horário: 9h às 16h

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 222