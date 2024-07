Conheça os restaurantes temáticos que podem ser opção de passeio nas férias

- PUBLICIDADE -



São Paulo é conhecida por ter uma grande diversidade cultural e gastronômica e traz consigo restaurantes temáticos que oferecem experiências deliciosas e únicas para moradores e visitantes que estão apenas conhecendo a cidade.

A capital paulista tem opções para todos os públicos, desde aqueles que são fãs de filmes até aqueles que curtem a magia do universo das bruxas.

Apresentamos para vocês uma seleção com 6 opções de restaurantes temáticos que oferecem desde cenários de filmes, até refeições em locais exóticos como a casa dos hobbits.

Le Burger Secreto é uma hamburgueria de cultura geek que traz colaboração com uma loja de produtos colecionáveis. Com o cardápio assinado pelo chef Arthur Sauer, o local oferece uma decoração nerd e geek, o que o torna um ponto de encontro para diversas idades. Localizado na Rua Augusta, o espaço tem dois andares e oferece pratos inspirados na cultura pop.

Endereço: R. Augusta, 2554 – Jardim Paulista, São Paulo

Fantasmagória Bar é um bar em São Paulo que homenageia o gênero de terror. Tem uma decoração incrível e todos desfrutam da carta de drinks criada pelo Rick Anson e o cardápio assinado pelo chef Henrique Mecciano. Seus destaques são principalmente os pratos feitos em forno à lenha. O ambiente traz uma decoração com ícones do terror como Jason Vorhees e Michael Myers.

Endereço: R. Inácio Pereira da Rocha, 15 – Pinheiros, São Paulo

O Restaurante Hello Kitty comemora o 45º aniversário da personagem com o cardápio personalizado e sobremesas adoráveis. o menu doce traz sobremesas personalizadas como o bolo de morango decorado, e pão de mel em sua forma, além do cupcake de maçã.

Endereço: R. Thomaz Gonzaga, 61 – Liberdade, São Paulo

Taverna Medieval é famosa entre os fãs de hambúrguer por ser uma hamburgueria temática da era medieval. O local já chama atenção pela sua preciosa decoração que conta com uma mesa em formato de barco Viking. O ingresso está custando R$135,00 e permite a permanência sem mesa marcada, dando a liberdade de explorar o ambiente.

Endereço: R. Gandavo, 456 – Vila Clementino – SP

A Orlando Magic Burger é uma hamburgueria para crianças que curtem os personagens da Disney e Marvel. O local oferece lanches “super poderosos” como a “Super Salad” e o “Super Bacon”. É importante chegar cedo para evitar fila e aproveitar os personagens que interagem com os clientes.

Endereço: Av. Imperador, 4424 – Itaquera, São Paulo

Cantina Giovanni é conhecida por ser um lugar que valoriza a cultura italiana. Sua decoração é aconchegante e nos lembra exatamente como são os cantinhos da Itália. O cardápio preserva aromas e serve duas pessoas.

Endereço: Av. Dr. Timóteo Penteado, 3757 – Vila Galvão, Guarulhos