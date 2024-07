Guarulhos prorroga vacinação contra a gripe por prazo indeterminado

- PUBLICIDADE -



A 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá continuidade em Guarulhos até que o estoque da vacina seja esgotado. Inicialmente o período definido para a campanha era de 25 de março a 14 de julho, prazo que não fora suficiente para o esgotamento. Até o momento, foram aplicadas 237.197 doses, totalizando uma cobertura vacinal de 42,81%, quando a meta é atingir 90% dos grupos prioritários.

Liberada para a população acima dos 6 meses de idade, a vacinação é a melhor forma de prevenir sintomas graves e mortes por gripe. Para receber a vacina, basta se dirigir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, de segunda-feira à sexta-feira. É muito importante que os pais utilizem o período de férias escolares para atualizar a caderneta de vacinação dos filhos.

O objetivo da prorrogação é elevar a cobertura vacinal principalmente entre os grupos prioritários. O imunizante é especialmente recomendado para crianças com idade a partir de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas e pessoas em situação de rua.

Quais os riscos para idosos que não tomam a vacina da gripe?

De todas as internações que ocorrem por influenza no País, 70% são de pacientes acima de 60 anos. Mas os impactos também valem para outros grupos. Assim como os idosos, grávidas, crianças abaixo de cinco anos, pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos têm maior risco de desenvolver gripe grave quando não vacinados. Entre os mais velhos, isso acontece devido à soma de comorbidades como pressão alta, diabetes e problemas renais, que enfraquecem o sistema imunológico.

Já entre crianças pequenas, o problema se dá devido à imaturidade do sistema imunológico e, entre gestantes, por alterações no sistema imune decorrentes dos hormônios e de outras mudanças no corpo.

Para esses grupos, as implicações possíveis de não tomar a vacina contra a gripe são o desenvolvimento de sintomas mais fortes, pneumonia viral e maior risco de evolução para quadros de insuficiência respiratória.