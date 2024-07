Motorista que matou Uber na Timóteo alega pane no veículo; PM encontrou garrafa de uísque no carro

- PUBLICIDADE -



Foi encontrada uma garrafa de uísque no banco do passageiro do veículo que invadiu a contramão e provocou um acidente com morte na madrugada do último sábado (13). Os envolvidos na batida, foram liberados pela PM sem fazer bafômetro.

Felipe Gambeta de 21 anos, se apresentou como condutor do carro e alegou uma pane no mesmo. Horas depois, admitiu que não estava dirigindo no momento do acidente. O rapaz responderá por fraude processual. A polícia também está apurando se os envolvidos haviam consumido bebida alcóolica.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os policiais notaram que os condutores envolvidos estavam conscientes e que seria apenas caso de lesão corporal leve, informou o delegado do caso.

O veículo bateu contra o veículo de Ednaldo de Souza Mendes, de 41 anos, que trabalhava como motorista por aplicativo. Ele chegou a ser levado para o hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações da polícia, o motorista do carro que invadiu a contramão e provocou o acidente não tinha carteira de habilitação. Gustavo Moreira Cardoso e outras três pessoas envolvidas devem prestar depoimento nesta tarde.