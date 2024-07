Sem lutar há 3 anos, Conor McGregor fatura mais de R$ 10 milhões com vitórias da Espanha e Argentina

Um dos atletas mais bem pagos do mundo, Conor McGregor não recebe honorários por subir no octógono desde julho de 2021, quando sofreu uma fratura na perna durante a derrota para Dustin Poirier. No entanto, somente neste último domingo (14), faturou uma bolada que grandes campeões do MMA não conseguem durante toda a carreira.

O ex-campeão do UFC apostou nos títulos de Espanha e Argentina antes do início de Eurocopa e Copa América. Coincidentemente, o término das competições culminaram com seu aniversário de 36 anos e o presente foi uma bolada: R$ 10,8 milhões.

“Diversas celebridades adoram participar dos grandes eventos por meio das apostas esportivas. Como o palpite foi feito antes da competição iniciar, o retorno é muito maior. Conor foi certeiro e cravou um grande prêmio”, afirma Rafael Borges, Country Manager da Reals.

O montante desembolsado nos jogos foi R$ 2,4 milhões, sendo R$ 454 mil nos espanhois e R$ 1,9 mi nos argentinos. De acordo com algumas das principais plataformas esportivas consultadas no país, como BETesporte, galera.bet, Odds&Scouts, Esportes da Sorte, Onabet, Casa de Apostas, Estrela Bet e Bet7k, a Espanha não estava entre as grandes favoritas antes de a bola rolar e possuía uma cotação de 11 para um. Já a Argentina era uma das principais candidatas e pagava somente 2,75 para cada real investido.

Mas nem tudo foi louros nesta jornada de bets do irlandês. McGregor cravou que Cristiano Ronaldo seria o artilheiro da Euro e perdeu R$ 326 mil. O possível prêmio renderia mais R$ 4,8 milhões em uma cotação de 14 para 1. Cristiano terminou o torneio continental sem marcar nenhum gol pela primeira vez em sua carreira.