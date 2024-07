Brasil tem cerca de 30 milhões de animais abandonados pelas ruas

- PUBLICIDADE -



Conhecidos como fiéis companheiros do ser humano, os animais frequentemente enfrentam o abandono e crueldade, o que é considerado crime. No ano de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou no Brasil mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo eles 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães.

Segundo pesquisas, os motivos para o abandono vão desde problemas comportamentais à falta de preparo para cuidar de um pet. Desde 1998, o abandono foi considerado crime do Brasil com a Lei Federal 9.605/98, e em 2020 a Lei Federal 14.064/20 aumentou a penalidade para casos de maus-tratos com condenação de dois a cinco anos, gerando multa e proibição da guarda.

É importante ressaltar que o abandono também é uma forma de maus-tratos, pois causa sofrimento físico e psicológico aos animais, que são capazes de sentir todas as emoções. Os maus-tratos incluem negligência, abuso emocional e físico, já o abandono priva os animais de cuidados e afeto para a vida saudável no cotidiano.

Mudanças na vida como divórcios ou mudanças para locais onde os pets não são permitidos, podem levar os tutores a abandonar seus animais de estimação. A falta de recursos financeiros também influencia significativamente, pois algumas pessoas não conseguem arcar com os custos da manutenção do animal de estimação.

Para colocar um fim no abandono de animais urbanos, são necessárias abordagens que combatam as causas subjacentes. Educação sobre a responsabilidade de cuidar e principalmente instruir sobre a castração para prevenir o abandono futuro e a superlotação dos abrigos de animais.

O animal abandonado enfrenta fome, doenças, ferimentos e abusos nas ruas, expostos a perigos como atropelamentos ou agressões. Para os especialistas, uma forma de ajudar, seria colaborar através de doações, realizar trabalhos voluntários e divulgar a importância da adoção responsável. Assim, garantirá que os animais tenham o cuidado e amor que merecem em seu dia a dia.