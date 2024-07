Mãe de menino morto após apanhar na escola relata sofrer ameaças

- PUBLICIDADE -



Michele Teixeira, mãe de Carlinhos, jovem de 13 anos morto dias após sofrer agressões na escola em abril deste ano, relatou em um vídeo publicado nas redes sociais que sua família vem sofrendo ameaças por parte dos envolvidos na agressão de seu filho. Michele ainda disse que as investigações da morte de seu filho não avançaram e que os envolvidos estão soltos.

No vídeo publicado nas redes sociais, Michele desabafou sobre o estado do filho antes da morte: “a coluna do meu filho estava deformada. Ele dormia sentado, seis dias ele dormia sentado, eu levantava e dava banho nele, eu carregava ele e todos os médicos viam, porque meu filho não conseguia andar sozinho”. Ela ainda relatou que nada aconteceu com os envolvidos na agressão de seu filho e que sofreu ameaças de morte vindo da família dos mesmos.

Caso Carlinhos

Carlinhos, apelido de Carlos Teixeira Gomes Ferreira, morreu em abril deste ano dias após sofrer agressões na escola que estudava. O jovem teria defendido um colega que sofria bullying, quando os supostos agressores pularam nas costas do mesmo deixando-o com a coluna deformada. Ele morreu dia 16 de abril por complicações. A Polícia Civil chegou a apreender dois jovens, de 14 anos, suspeitos de participarem das agressões. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ambos foram apresentados espontaneamente pelos pais e levados à Fundação Casa. Um terceiro suspeito de 11 anos também foi identificado, mas por ser menor de 12 anos foi liberado.