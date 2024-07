Turista morre em viagem ao Morro de São Paulo após picada de inseto

Cid Penha, de 65 anos faleceu do último domingo (14), após uma suposta picada de aranha marrom. Ele ficou 5 dias hospitalizado sob observação, mas não resistiu e veio a falecer.

O homem estava em viagem à lazer com amigos e juntos fizeram um passeio de lancha na região do Morro de São Paulo na terça-feira (9). Durante o jantar, ele se queixou de um incômodo na panturrilha esquerda, local onde teria sido a possível picada do inseto.

O turista chegou a procurar a Unidade Básica de Saúde no dia seguinte com a perna vermelha e inchada, se queixando de fortes dores. Segundo a Secretaria de Saúde de Cairu, a equipe de pronto atendimento seguiu corretamente todos os protocolos para picadas de animais não identificados.

Cid foi encaminhado para a Santa Casa de Valença, pois precisava da aplicação de soro. A unidade de saúde descartou a picada de aranha-marrom, justificando que seria raridade na região”.

O turista não melhorou mesmo após receber todas as medicações e a perna já estava com uma coloração escura, indicando começo de necrose. Cid foi transferido para o Instituto do Coração (Incar) pois era cardiopata. Foi nesse hospital que ele ficou internado e intubado até seu óbito.

A causa da morte ainda não foi divulgada. O corpo foi levado para Santos, onde o mesmo morava. Em nota, a prefeitura de Cairu afirmou que realizará uma varredura para averiguar o incidente envolvendo possivelmente uma aranha-marrom.

“A equipe da vigilância sanitária (visa), conjuntamente com equipes da secretaria municipal de turismo e a secretaria municipal de meio ambiente farão uma varredura em toda área onde ocorreu o possível incidente para averiguar o ocorrido. Reiteramos nosso compromisso com a saúde e segurança da população e dos visitantes e continuaremos a seguir rigorosamente todos os protocolos das normas em vigor”, afirmou.

O restaurante onde Cid e os amigos jantaram, se manifestou dizendo que foi pego de surpresa com as notícias pois nenhum cliente noticiou a presença de animais silvestres e aracnídeos no estabelecimento.

Na data de 15/07/2024 a equipe da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Cairu compareceu no Restaurante, sendo constatado pelos órgãos públicos competentes a regularidade sanitária das atividades exercidas no Restaurante Sambass”, disse em nota à imprensa.