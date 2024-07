Campanha de castração gratuita de cães e gatos abre inscrições nesta sexta-feira

- PUBLICIDADE -



Nesta sexta-feira (19), a partir das 9h, estarão abertas as inscrições para mais 250 vagas de castração gratuita de cães e gatos. Para tentar uma vaga é necessário realizar antecipadamente um cadastro para a obtenção de login e senha e acessar a página https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/?q=content/agendamento para dar sequência ao processo. No total, a campanha de julho disponibiliza mil vagas, com inscrições sempre às sextas-feiras.

Devido à reforma no centro cirúrgico de Bonsucesso, temporariamente as cirurgias serão realizadas na Clínica Escola Amahpet (rua Reinaldo César de Oliveira, 356, Jardim City) e nas unidades do Castramóvel, que neste mês atendem no Restaurante Popular Josué de Castro (rua Adolfo Noronha, 49, Taboão), na EPG Mario Lago (rua Andrômeda, 98, Invernada) e na EPG Jean Piaget (rua Maria Luisa Perico, 137, Jardim Acácio).

A data, o horário, o local e a preparação do animal para a cirurgia serão informados aos tutores que concluírem a marcação do procedimento.

Duas mil vagas em agosto

Durante o mês de agosto a Prefeitura vai disponibilizar duas mil vagas para castração gratuita de cães e gatos. As inscrições para mil vagas serão feitas de forma online (www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/agendamento), sendo 250 vagas em cada sexta-feira daquele mês, e as inscrições para as mil vagas restantes serão feitas de forma presencial na sede do Departamento de Proteção Animal, no Bonsucesso, e também nos Castramóveis, que estarão estacionados no CEU Ponte Alta e no CEU Presidente Dutra.