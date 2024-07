EDP abre inscrições para Escola de Eletricistas em Caraguatatuba e Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A EDP, distribuidora de energia elétrica que atende Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, abre inscrições para o curso gratuito de eletricistas de rede de distribuição de energia em Guarulhos e Caraguatatuba. Candidatas e candidatos interessados poderão se inscrever por meio do site da recrutadora Soulan, até o dia 02 de agosto. Ao todo serão 32 vagas, sendo oferecidas 16 oportunidades em cada localidade. O processo de seleção inclui dinâmica, avaliação psicológica, entrevista e teste prático.

A pessoa interessada poderá ter mais detalhes e se inscrever no programa pelo site https://soulan.pandape.infojobs.com.br/ – Digitando EDP, aparecerá a oportunidade do Programa de Formação EDP (Eletricista de Redes)

Com carga horária de aproximadamente 500 horas, cerca de três meses de duração, a Escola de Eletricistas é gratuita e tem como foco a qualificação e capacitação para a função de eletricistas de redes de distribuição de energia. A iniciativa é uma parceria da EDP com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Após a finalização do curso, os estudantes recebem certificado chancelado pelo SENAI e permanecem no banco de talentos da EDP e empresas parceiras, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.

O curso terá aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. O intuito é promover aprendizado sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança. Ao término do curso, a expectativa é que essas pessoas estejam capacitadas para o mercado de trabalho.

Os participantes receberão também materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e bolsa-auxílio.

Os requisitos para cursar a Escola de Eletricistas são:

• Formação: Ensino Médio completo;

• Escola em Caraguatatuba: Residir em Caraguatatuba ou municípios próximos (Caraguatatuba ou São Sebastião);

• Escola em Guarulhos: Residir em Guarulhos ou municípios próximos (Alto Tietê ou São Paulo);

• Ter, no mínimo, 18 anos de idade;

• Disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso;

• Preferencialmente possuir CNH “B”.

Serviço

Escola de Eletricistas em Caraguatatuba e Guarulhos

Inscrições de 15 de julho a 02 de agosto

Site para cadastro no processo seletivo: https://soulan.pandape.infojobs.com.br/, Digitando EDP, aparecerá a oportunidade do Programa de Formação EDP (Eletricista de Redes)

Local do curso: Caraguatatuba – SP / Guarulhos – SP

Horário das aulas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Duração do curso: 3 meses

Benefícios: Bolsa-auxílio, material do curso e diploma com chancela do SENAI